مقتل 37 شخصا وإصابة 120 آخرين فى قصف للطيران السورى على ريف دمشق

لقى 37 شخصا مصرعهم على الأقل وأصيب أكثر من 120 آخرين - اليوم الجمعة - جراء قصف جوى شنه طيران النظام السورى على عدة بلدات فى ريف دمشق.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى عن مصادر من المعارضة السورية قولها "إن القصف الجوى لطائرات الجيش السورى على عدة بلدات بريف دمشق أدى إلى مقتل 37 شخصا، بينهم أربعة أطفال، وإصابة أكثر من 120 آخرين بجروح".

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أعلن - أمس - عن مقتل 8 أشخاص جراء قصف الطيران الحربى على مناطق فى بلدة كفرعويد بضواحى مدينة إدلب.

ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكرى سورى أن وحدات من الجيش دمرت مواقع لجيش الفتح فى مدينة إدلب ومعرة النعمان ومنطقة أبو الضهور، فضلا عن استهدف سلاح الطيران لتجمعات لهم فى أريحا وأورم الجوز وجسر الشغور وقرقور بريفها.

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