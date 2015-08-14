العثور على مخبأ للأسلحة والذخيرة فى ولاية بجاية الجزائرية

عثرت عناصر الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى، على مخبأ للأسلحة والذخيرة، فى ولاية بجاية شمال البلاد.

وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الجمعة، بأن قوة تابعة للقطاع العملياتى لولاية بجاية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة عثرت خلال تنفيذها عملية بحث بضواحى منطقة مرج وامان بدائرة أميزور جنوبى-غرب مقر الولاية على مخبأ للأسلحة والذخيرة.

وأوضح البيان أن العملية مكنت من استعادة خمسة أسلحة رشاشة من طراز "كلاشنيكوف" وبندقية نصف آلية من طراز "سمونوف" ومسدس إلى من طراز "توكاريف" وقنبلة دفاعية وست خزائن ذخيرة معبأة وكمية من الذخيرة والأدوية وأغراض مختلفة.