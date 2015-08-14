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وزير تعليم إسرائيل يقترح إجبار أطفال العرب على تعلم العبرية بدلاً من العربية

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وزير تعليم إسرائيل يقترح إجبار أطفال العرب على تعلم العبرية بدلاً من العربية وزير تعليم إسرائيل يقترح إجبار أطفال العرب على تعلم العبرية بدلاً من العربية
ذكر موقع "واللا" الإسرائيلى أن وزير التعليم الإسرائيلى نفتالى بينت قدم اقتراحًا بإجبار أطفال القطاع العربى فى إسرائيل على تعلم اللغة العبرية منذ رياض الأطفال وليس فى المرحلة الابتدائية كما هو متبع.

وأضاف الموقع أنه خلال السنوات المقبلة ستكون مادة اللغة العبرية مادة إلزامية فى رياض الأطفال، موضحًا أن الهدف من الاقتراح هو تمكن أطفال القطاع العربى الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية من اللغة العبرية.

وأشار الموقع إلى أن الأطفال العرب يجيدون العربية أكثر من العبرية، والهدف من الاقتراح هو إحداث العكس بحكم أنه جزء من المجتمع الإسرائيلى ليكون التواصل مع الإسرائيليين أكثر جدية.

وأوضح الموقع أن وزير التعليم قدم اقتراحًا كذلك بزيادة ساعات تعلم اللغة العبرية للقطاع العربى فى المرحلة الابتدائية وما بعدها ـ لرفع كفاءات العرب فى هذه اللغة.

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