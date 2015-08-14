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هجوم على دورية أمنية فى البحرين

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هجوم على دورية أمنية فى البحرين هجوم على دورية أمنية فى البحرين
تعرضت دورية للشرطة البحرينية إلى هجوم فى قرية شيعية قرب العاصمة المنامة الجمعة، من دون التسبب بوقوع اصابات، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية، تزامنا مع خروج تظاهرات مناهضة للحكومة.

وقالت الوزارة على صفحتها على تويتر انه تم "استهداف دورية امنية بقنابل المولوتوف اثناء تأمينها مسجد الغدير بقرية سند ما اسفر عن احتراق الدورية دون حدوث اصابات".

وافاد شهود عيان أن قوات الأمن نشرت المئات من عناصرها فى الشوارع الرئيسية فى البلاد وكذلك على مداخل القرى الشيعية، كما ثبتت الكثير من نقاط التفتيش منذ الصباح، بعد دعوات اطلقها "ائتلاف 14 فبراير" المناهض للحكومة، للتظاهر فى ذكرى استقلال البحرين عن بريطانيا فى 14 اغسطس 1971.

والخميس، اعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن سلطات البحرين اوقفت خمسة اشخاص "مرتبطين بايران" ومتورطين فى هجوم ادى إلى مقتل رجلى امن الشهر الماضى.

وتتهم سلطات المنامة ايران بدعم حركة احتجاجات تقودها الغالبية الشيعية ضد التى تطالب منذ 2011 بملكية دستورية فى هذه الدولة الخليجية الحليفة لواشنطن وتحكمها اسرة آل خليفة السنية.

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مصر 365

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