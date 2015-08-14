الأهلي يقرر إشراك الشيخ أمام الشرطة بناء على ' تصريحات الشامي '

ذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية مشاركة الطفل زياد الصحيفي صاحب الـ14 عاما في لقاء الأهلي والجونة بدور الـ16 لكأس مصر.

وهزم الأهلي ضيفه 13-0 ليسجل رقما قياسيا لم يحدث في مباراة محلية في تاريخ الكرة المصرية بسبب إشتراك الجونة بفريق 16 سنة.

وسلطت الصحيفة الضوء على زياد الذي أشركه المدرب بعدما قرر تدوير قائمة الفريق في لقاء الكأس عقب هبوطه للدرجة الثانية بالدوري.

ولم تذكر الصحيفة أن الفريق الجونة كان مضطرا لإشراك فريق الناشئين بعد رحيل معظم لاعبي الفريق الأول مع انتهاء الموسم.

وسجل زياد إسمه في التاريخ كأصغر لاعب يشارك في مباراة محلية بمصر.

وسيواجه الأهلي فريق اتحاد الشرطة في دور الـ8 من البطولة يوم الأحد المقبل.