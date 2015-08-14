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الأهلي لـ في الجول: مهزلة الجونة؟ الناس لن ترحمنا إذا كنا خسرنا

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الأهلي لـ في الجول: مهزلة الجونة؟ الناس لن ترحمنا إذا كنا خسرنا الأهلي لـ في الجول: مهزلة الجونة؟ الناس لن ترحمنا إذا كنا خسرنا

رد علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي على وصف مباراة الجونة بـ"المهزلة" التي فاز فيها فريقه 13-0 في دور الـ16 بكأس .

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد صرح لـFilGoal.com قائلا إن ما حدث مهزلة وطالب بثلاثة مطالب.

مرتضى لـ في الجول - عن "مهزلة" الأهلي والجونة .. وتحديد 3 طلبات للجبلاية

وقال عبد الصادق لـFilGoal.com يوم الجمعة: "أرد على من يقول إنها مهزلة بأمر واحد.. النادي الأهلي هو صاحب كل الأرقام القياسية في كل البطولات".

وأضاف "سيظل دائما وأبدا هو صاحب الإنجاز الأسمى والأرقى في كل شيء يخص الكرة المصرية".

وتابع عبد الصادق "ما هو المطلوب مني في مباراة مثل هذه تقام في بطولة رسمية.. هل أترك اللقاء وأتعاطف مع الجونة؟"

"إذا كنا خسرنا فالناس لن ترحمنا وسيقولون الأهلي خسر من أطفال وفضيحة".

وأتم "كان أمامنا فرصة لتحقيق رقم قياسي.. وسُجل باسم الأهلي أكبر نتيجة مباراة في تاريخ كأس مصر".

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