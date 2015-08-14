أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تعرف على رسالة فيريرا إلى لاعبي الزمالك

Google+ Print
تعرف على رسالة فيريرا إلى لاعبي الزمالك تعرف على رسالة فيريرا إلى لاعبي الزمالك

حرص البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل مواجهة حرس الحدود.

الزمالك يستعد لمواجهة حرس الحدود مساء السبت في إطار دور الـ16 من كأس .

فيريرا جدد عقده مع الزمالك لمدة موسم مساء الخميس بعد نجاحه في التتويج بلقب الدوري مع الفريق الموسم الماضي.

وقبل انطلاق مران الزمالك يوم الجمعة عقد فيريرا جلسة مع اللاعبين وجه من خلالها رسالة إلى الجميع.

وقال فيريرا للاعبين: "من يريد أن يحجز مكانه كأساسي في التشكيل عليه ببذل مجهود مضاعف وتنفيذ كل تعليمات الجهاز الفني".

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي "أن تحجز مكانا في التشكيل الأساسي الموسم المقبل أمر صعب للغاية. يجب أن يعلم الجميع ذلك".

ونجح الزمالك في ضم 8 صفقات جديدة وهم: "إبراهيم عبد الخالق وشريف علاء ومحمد عادل جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد حسن مكي ومحمد سالم وأحمد حمودي ومحمد إبراهيم".

إلى جانب محمد جمال لاعب الترسانة الذي لم يُقيد في قائمة الفريق للموسم المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري