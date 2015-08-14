تعرف على رسالة فيريرا إلى لاعبي الزمالك

حرص البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل مواجهة حرس الحدود.

الزمالك يستعد لمواجهة حرس الحدود مساء السبت في إطار دور الـ16 من كأس مصر.

فيريرا جدد عقده مع الزمالك لمدة موسم مساء الخميس بعد نجاحه في التتويج بلقب الدوري مع الفريق الموسم الماضي.

وقبل انطلاق مران الزمالك يوم الجمعة عقد فيريرا جلسة مع اللاعبين وجه من خلالها رسالة إلى الجميع.

وقال فيريرا للاعبين: "من يريد أن يحجز مكانه كأساسي في التشكيل عليه ببذل مجهود مضاعف وتنفيذ كل تعليمات الجهاز الفني".

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي "أن تحجز مكانا في التشكيل الأساسي الموسم المقبل أمر صعب للغاية. يجب أن يعلم الجميع ذلك".

ونجح الزمالك في ضم 8 صفقات جديدة وهم: "إبراهيم عبد الخالق وشريف علاء ومحمد عادل جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد حسن مكي ومحمد سالم وأحمد حمودي ومحمد إبراهيم".

إلى جانب محمد جمال لاعب الترسانة الذي لم يُقيد في قائمة الفريق للموسم المقبل.