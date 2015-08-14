حريق هائل فى سنتر ملابس ومفروشات بمركز أبو تيج

شب حريق هائل اندلع بسنتر للملابس الجاهزة والمفروشات بمركز أبو تيج بأسيوط بأحد الأبراج السكنية فى أسيوط وتقدر قيمة المحتويات بـ5ملايين جنيه.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من المقدم أحمد حربى، رئيس مباحث قسم شرطة أبو تيج، يفيد وصول بلاغ من الأهالى بنشوب حريق مروع بسنتر ملابس ومفروشات ببرج النيل ببندر أبو تيج دائرة القسم، وبالانتقال والحماية المدنية وبالفحص تبين أن السنتر ملك "ن.ع.س"، وبسؤاله عن سبب نشوب الحريق أرجع السبب إلى ماس كهربائى بسبب الحرارة الشديدة.

نجم عن الحريق احتراق وإتلاف محتويات السنتر بالكامل، بالإضافة إلى مبالغ مالية كانت بالسنتر،

>وجار السيطرة على الحريق وحصر التلفيات.

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