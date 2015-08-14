بالصور.. وزير المالية يكرم مأمور جمارك بمنزله لرفضه رشوة وإحباط تهريب ألماظ

توجه وزير المالية هانى قدرى دميان، إلى منزل مأمور الجمارك مصطفى عبد الفضيل بمنطقة الهرم، لتكريمه على مجهوداته وإخلاصه فى العمل وإحباطه محاولة تهريب أكبر كمية من الألماظ ورفضه تقاضى رشوة كبيرة من رجل الأعمال المهرب.

ومنح وزير المالية مصطفى عبد الفضيل شهادة تقدير وقدم الشكر لوالده على حسن تربيته لنجله وغرس القيم الأخلاقية الرفيعة فى نجله وهو ما تجلى فى رفضه رشوة رجل الأعمال وإصراره على تفتيشه وإحباط محاولة تهريبه للألماظ.

صحب وزير المالية خلال زيارته مأمور الجمارك مصطفى عبد الفضيل فى منزله الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وعدد من قيادات الوزارة، كما حرص الوزير على التقاط صورة "سيلفى" مع أطفال مأمور الجمرك المُكرم.

من جانبه أعرب عبد الفضيل عن امتنانه وفخره لزيارة وزير المالية له ولمنزله وتكريمه للمرة الثانية داخل منزله ووسط أسرته، مؤكدًا أن تلك اللفتة الإنسانية والأخلاقية من الوزير ستظل دائمًا فى ذاكرته وستتناقلها الأجيال وستكون مصدرًا لفخره طوال فترة عمله.

وكان مصطفى عبد الفضيل مأمور الجمارك بمطار القاهرة الدولى قد أحبط خلال شهر مايو الماضى محاولة لأحد رجال الأعمال فى تهريب كمية كبيرة من الألماظ حول جسده لدى عودته من الخارج.

>



>