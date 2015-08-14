المشاركون بمؤتمر"اليوم السابع": صحف الأقاليم تواجه مصاعب بسبب الدعم المالى

قال حافظ الشاعر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الزمان المصرى بالمنصورة، إنه كان يتمنى أن يكون هناك ممثل للمجلس الأعلى للصحافة بمبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية، ليطرح عليه آليات تحويل الرخصة اللندنية لإصدار الصحف الإقليمية إلى رخصة من المجلس الأعلى للصحافة، وذلك حسب انتظامها وصدورها لمدة 12 شهرا متواصلة.

فيما أضاف علاء القهوجى رئيس تحرير جريدة آخر الأسبوع، أنهم يواجهون عدة مصاعب بسبب الدعم المالى، خاصة وأن الصحف الإقليمية تطبع بالدولار وليس بالجنيه المصرى، بالإضافة إلى عدم وجود حماية معنوية أو قانونية لصحفيى الجرائد الإقليمية، مشيراً إلى أن وفاة مالك ترخيص الجريدة تنتهى معه الجريدة حيث لا تورث لأبنائه.

وفى الأثناء، قال عصام صبحى رئيس تحرير جريدة المصير بجنوب سيناء: "نعانى من صعوبة الحصول على الخبر بعد حظر التعامل مع الصحفيين غير النقابيين، ولذلك نطالب نقابة الصحفيين بتوجيه خطاب لكافة المحافظين بالتعامل مع صحفيى الصحف الإقليمية، مثلهم مثل الصحفيين النقابيين".

فيما أكد محمد رجب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الشرق، أن مؤسسة "اليوم السابع" هى المؤسسة الأكثر نضجا فى مصر الآن، وتابع "نثمن مبادرتها لدعم الصحف الإقليمية، وما يحزننى أن تلك المبادرة لم تخرج من صحيفة قومية".

وناشد الصحف الكبرى فى مصر تغيير الصورة الذهنية السيئة التى ترسخت فى الأذهان بشأن الصحف الإقليمية.

يأتى هذا فيما دعا حسين العشرى رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الوعد، بمحافظة السويس، إلى أن يكون المؤتمر المقبل للمبادرة فى أحد الأقاليم الصادر منها الصحف الإقليمية، وأن تكون البداية من محافظة السويس.

وطالب بضرورة تمثيل الصحف الإقليمية بالمجلس الأعلى للصحافة، بالإضافة إلى مطالبته نقابة الصحفيين أن تدرج صحفيى الجرائد الإقليمية على جداول المنتسبين بنقابة الصحفيين للحصول على الدعم المعنوى، وليس للحصول على المميزات المادية للأعضاء العاديين.

جاء ذلك خلال مشاركتهم فى الجلسة الختامية لمؤتمر "اليوم السابع" لرعاية الصحافة الإقليمية، المنعقد بمقر مؤسسة "اليوم السابع" اليوم الجمعة.

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- بدء الجلسة الختامية لمؤتمر "اليوم السابع" لرعاية الصحافة الإقليمية

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