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إغلاق الموقع الإلكترونى لمطار القاهرة لمنع محاولات اختراقه مرة أخرى

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إغلاق الموقع الإلكترونى لمطار القاهرة لمنع محاولات اختراقه مرة أخرى إغلاق الموقع الإلكترونى لمطار القاهرة لمنع محاولات اختراقه مرة أخرى
قال اللواء طيار أحمد جنينة رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، إنه تم غلق الموقع الإلكترونى لمطار القاهرة، وذلك لمنع محاولات الاختراق مرة أخرى التى حدثت صباح اليوم الجمعة، من قبل العناصر الإخوانية.

وأضاف "جنينة"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه قام بإبلاغ الجهات السيادية لفتح تحقيق عاجل للوقوف على المتسبب فى واقعة اختراق الموقع وكشف المتورطين فى تلك المحاولة.

وكان هاكرز من جماعة الإخوان نجح صباح اليوم فى اختراق الموقع، متجاهلين الخدمات التى يقدمها للمواطنين، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لأحداث فض اعتصام رابعة المسلح، حيث نشرت عناصر الإخوان على الموقع شعار رابعة مرفقاً بعبارات الانتقام والوعيد باللغات العربية والفرنسية الإنجليزية.


>ميناء القاهرة الجوى ينهى اختراق الإخوان للموقع الإلكترونى لمطار القاهرة

الإخوان يخترقون الموقع الإلكترونى لمطار القاهرة الدولى على الإنترنت

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