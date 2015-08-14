هيئة الدفاع عن توفيق عكاشة تلقى بيان اعتذاره لطليقته وتعهده بدفع "النفقة"

عقدت هيئة الدفاع عن الإعلامى توفيق عكاشة، مؤتمراَ صحفياَ بقسم شرطة أول مدينة نصر، لإلقاء بيان اعتذار من الإعلامى توفيق عكاشة إلى طليقته عما قاله عبر شاشة قناة الفراعيين بالتشهير بها وسبها، وبمقتضاه حصلت على حكم ضده بالحبس 6 أشهر.

وألقى البيان محامى توفيق عكاشة خالد سليمان المستشار القانونى لشبكة قناة الفراعيين، مؤكداَ أن الإعلامى توفيق عكاشة يعتذر عما بدر منه، ويتعهد بإنهاء كافة المنازعات القضائية القائمة بينهما، وإعطائها مستحقات النفقة.

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