أخبار مصر للساعة 6.. "اليوم السابع" تختتم مؤتمر دعم الصحف الإقليمية

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها اختتام "اليوم السابع" اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمرها لرعاية ودعم الصحافة الإقليمية، والذى انعقد على مدار ثلاثة أيام.

حضر المؤتمر رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الإقليمية فى المحافظات، وافتتح أعماله الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين، والدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية كما شارك فى جلساته الدكتور عادل صالح، أستاذ الصحافة بالجامعة البريطانية وسعيد الشحات مدير التحرير لـ"اليوم السابع" وعادل السنهورى رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع" ومحمد على كامل رئيس المركز الدولى للإعلام وعضو الهيئة العليا للصحافة الإقليمية ومحمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين.

وتوصل المشاركون فى الجلسة الختامية إلى مجموعة من التوصيات تستهدف تطوير والارتقاء بالصحافة الإقليمية ومحرريها، فيما تبدأ "اليوم السابع" تنفيذ التوصيات الـ30 التى توصل لها مؤتمر رعاية ودعم الصحف الإقليمية بمجموعة من الخطوات والمراحل التنفيذية، وبينها الإعلان عن التجهيز لمؤتمر كبير يضم كافة الصحف الإقليمية يعقد بمقر نقابة الصحفيين بحضور نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام والمجلس الوطنى للإعلام والصحافة وأساتذة الإعلام والصحافة وممثلين من المؤسسات الصحفية القومية.

وخلال الجلسة الأخيرة للمؤتمر، أكد عادل السنهورى رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع" أن الصحف الإقليمية ستكون بمثابة قاطرة لنمو الصحافة فى مصر، وقال: إننا مؤمنون بأن المشهد الصحفى والإعلامى فى مصر لا يجب أن يقتصر على القاهرة، وهذا هو الدافع لاهتمامنا بالصحف الإقليمية ودعوة "اليوم السابع" للاهتمام بالصحف الإقليمية، خرجت من منبع حرصنا على نمو الصحافة الإقليمية.

بالصور.. "اليوم السابع" تختتم مؤتمر "دعم ورعاية الصحف الإقليمية".. 30 توصية توصل إليها المشاركون فى 3 جلسات.. و"اليوم السابع" تبدأ أولى خطوات التنفيذ بالتجهيز لمؤتمر بمقر نقابة الصحفيين

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