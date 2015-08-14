الداخلية: لا استهداف شخصى لتوفيق عكاشة والأحكام تُنفذ على الجميع

وأضاف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مع الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، عقد اجتماعًا فى 11 أغسطس الماضى، وكان قد وجه القيادات الأمنية بتكثيف الحملات الأمنية وتنفيذ الأحكام القضائية بما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته، ومراجعة كافة الأحكام التى صدرت ولم تُنفذ، وشن حملات أمنية لتنفيذ الأحكام الصادرة.
وأوضح عبد الكريم: "حرية الرأى مكفولة للجميع، ولا نربط وجود أحكام بوجود انتقاد"، لافتاً إلى أنه تصادف مقابلة توفيق عكاشة فى التمركز الأمنى، ومن خلال المراجعة تبين وجود أحكام عليه.
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