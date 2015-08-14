المخرجة ليال راجحة: سيرين ظلمت ويوسف أخفق وهذه هي نجمتي المفضلة

تنتظر المخرجة ليال راجحة عرض فيلمها الجديد "شي يوم رح فل" بشغف، وتراهن عليه وعلى نجميه عادل كرم ولورين قديح التي تعتبرها نجمة سينمائية لا تتكرّر.

في لقائها مع "سيدتي نت"، تتحدّث ليال عن الإنتاجات اللبنانية، فترى أنه لا يوجد نجوم تلفزيون في لبنان. تشيد بنادين نجيم، وترى أنّ سيرين عبد النور لم تأخذ حقها هذا العام، لكنها تنتقد أداء يوسف الخال في "Bebe".

عن فيلمها الجديد الذي كتبت نصه وأخرجته، وعن أحوال الفن والفنانين، التقيناها، وكان هذا الحوار:

*حدّثينا عن فيلمك الجديد "شي يوم رح فل"؟

"شي يوم رح فل" فيلم لبناني، من بطولة الممثل اللبناني عادل كرم والممثلة لورين قديح وجوي كرم والممثل الكبير بيار داغر، بالإضافة إلى وجه جديد هو إلهام أبي راشد. يتناول الفيلم شخصيّات حقيقية، تكبر وتتغيّر مع أحدات الفيلم. وفي التفاصيل أنّ عادل يدخل إلى سجن "كرانديرو" في البرازيل، وهو من أسوأ عشرة سجون في العالم. وقد أقفل في عام 2002، وهذه قصة حقيقية. يُسجن هناك لمدّة 11 عاماً. وبعد خروجه، يحاول أن يغيّر حياته، وأن يعيشها بشكل طبيعي، إلا أنه لا يُفلح في ذلك، لأنه اعتاد أن يعيش الحياة بالطول والعرض وأن يؤثر في كلّ مَن حوله؛ فهو لا يتقبل الحياة الطبيعية والمتوازنة. يقرّر بعدها أن يعود إلى لبنان، حيث يُحاول أن يسترجع ماله من الشخص الذي لم ينقذه عندما دخل السجن. يتعرّض لمواقف عدّة، وتتطوّر الأحداث، أمّا النهاية فتشاهدونها في الفيلم.

لماذا أطلقت على الفيلم عنوان "شي يوم رح فل"؟

لأنّ كل شخص يُمكن أن يفهمها كما يريد، مثل: "يوماً ما سوف أرحل من هذه الدنيا"، أو "يوماً ما سوف أقوم بهذا الأمر".

عادل كرم ليس بطل نادين لبكي

*عادل كرم بطل أفلام نادين لبكي، فهل استفدت من تجربته معها، وإلى أيّ مدى تراهنين عليه؟

عادل ليس بطل نادين لبكي، فقد مثّل مشهدين في فيلمين لنادين. وكان حضوره في الفيلم الثاني بسبب نجاحه في الفيلم الأول، والكل أجمع عليه. واسم عادل ليس مطروحاً في فيلمي كمجرّد ضيف شرف، بل هو بطل الفيلم، وليس مطروحاً كشخصية كوميدية، بل سيمثل دراما. كثير من الناس سألوني: "كيف لشخص كوميدي أن يقوم بدور درامي؟". عادل استطاع أثناء تصوير الفيلم أن يقوم بنقلة صعبة أهمّ بكثير من الممثلين الموجودين في السوق حالياً.

*رأينا عادل في كليب مع يارا بدور رومانسي، وقال كثيرون إنه لا يليق بها، ما رأيك؟

ليس من الضروري أن يليق بيارا، فهما ليسا على باب زواج. لكنني لست مع أن يظهر عادل في "music video"، لأن عادل ـ شئنا أم أبينا ـ هو الرقم واحد على الساحة حتى بين الفنانين. فهو مثلهم، خصوصاً بعد العرض الذي قام به ضمن مهرجانات أعياد بيروت، حيث استطاع أن يجمع فوق الـ 3000 شخص لوحده؛ فهذه بحدّ ذاته بطولة.

*لماذا اخترت لورين قديح بالذات بطلة لفيلمك، ولم تستعيني بأسماء تحظى بنجومية عربية بالمعنى التجاري للكلمة؟

لورين نجحت نجاحاً كاسحاً في فيلم "حبة لولو". وقد أثر دورها في الجمهور الذي كان يحفظ مفرداتها في الفيلم، فباتت بالنسبة إليّ نجمة شباك تذاكر، وأصبحت ورقة صعبة جداً. وبعد نجاحها في "حبة لولو"، أحببت أن أظهر لورين للجمهور بوجه آخر، لا كما طبعت في أذهان المشاهدين، عبر التأكيد على أنه باستطاعتها أن تقدّم دوراً مختلفاً. فلورين كسبت وزناً زائداً وقبلت بهذا الأمر، لكي تؤكد للجمهور أنها ليست عارضة أزياء فقط وترتدي "شورت" قصيراً.

*هل ستعودين إلى عالم الكليبات؟

لا مشكلة لديّ، لكن الأمور أصبحت أكثر دقة بشأن اسم الشخص الذي سأصوّر له، إن كان صديقي أم لا. أنا لست ماديّة، ولا تهمّني المادة بقدر ما يهمني الشخص الذي أتعامل معه؛ لذا لن أصوّر "كليب" لأيّ فنان أشعر أنني لا أحبّه.

*هل أنت مستمرّة في حبّك لنجوى كرم؟

( تضحك) طبعاً، من أخبرك ذلك؟

*لماذا لم تصوّري "كليب" لها؟

هي لم تطلب مني، وأنا لا أدقّ أبواب أحد، ولا يمكن أن أقدّم فكرتي لأحد؛ فالفنانون يعلمون من هم المخرجون الموجودون على الساحة.

*عندما تشاهدين نجوى، ألا تقولين لو أنا مكان فادي حداد لكان من الممكن أن يكون إخراج الكليب أفضل؟

فادي صديقي، وهو من أشطر المخرجين، لأنه أثبت نفسه في عالم الكليبات؛ والسوق كله لفادي.

*ما هي المسلسلات التي تابعتها في رمضان؟

رأيت مشهداً من "تشيللو" لأنني كنت مشغولة بتصوير فيلمي. أحبّ أن أشاهد نادين نجيم، وأراها جميلة جداً، وأعجبني تمثيل تيم حسن، فهو يملك "body language" قوية ومعبّرة جداً.

*لماذا لم تفكّري بنادين بطلةً لفيلمك؟

لأنني أرى لورين رقماً صعباً في السينما، وقد برهنت هذا الأمر في "حبة لولو"، وأحبّ الأشخاص الأوفياء.

*من هي الممثلة التي لفتت نظرك في رمضان؟

نادين نجيم، وهذا رأي الأكثرية، لأنها تعرف كيف تمثل.

*سيرين عبد النور؟

أحبّها جداً، ولكن لم تأخذ حقها في هذا العام.

لو قدّر لك اختيار أسماء مصرية وسورية أبطالاً لفيلمك المقبل، فمن تختارين؟ ولماذا؟

أحببت تيم حسن جداً، وهو ممثل سوري قويّ. ومن المصريين أختار أحمد السقا وسميّة الخشاب ومنى زكي.

*هل تفكرين في خوض تجربة الإخراج التلفزيوني؟

لا أحبّها، كون الإنتاج لا يكون على قدر ما أطمح إليه. ومشكلة المسلسلات أنّ الممثلات لا تأخذ بكلام المخرج. من هنا، نرى الممثلات يقعن في تكرار شخصياتهن، ولا نفهم إن كانت تضحك أم تبكي. بالتالي، لا يصلنا إحساسها في ما تقدم من أدوار.

*هل ترين تطوراً في الدراما اللبنانية؟

نعم الإنتاج أصبح أكبر.

*أين مكانتها مقارنة بالمصرية والسورية؟

لدينا أفكار، والدراما اللبنانية في تحسّن، لكنهم أقوى كإنتاج، وهم حقيقيون أكثر بتمثيلهم.

*من هي النجمة السينمائية التلفزيونية المتصدرة؟

لا نجمة تلفزيونية في لبنان. هناك نجمة سينمائية واحدة اسمها "لورين قديح" .

*سيرين عبد النور، ألم تشاهديها في فيلم "سوء تفاهم"؟

لم أشاهده بعد، ولا أحبّ الإنتاجات العربية المشتركة؛ فأنا ضدّ المزيج الذي نشاهده.

*لورين نجمة أكثر من سيرين؟

الأرقام تكلّمت، ولا أريد عقد المقارنات. وهما مختلفتان، فلورين ظاهرة لا تتكرر، وسأقطفها واستغلّها قدر المستطاع.

*من هو برأيك النجم التلفزيوني المتصدّر لبنانياً؟

لا أعلم إن كان هناك نجم تلفزيونيّ أيضاً.

يوسف الخال في "bebe"؟

لا يليق بيوسف فيلم "bebe"، وكان من الممكن أن يلعب دوراً أجمل.

*بين ماغي بو غصن وهيفا وهبي وسيرين عبد النور من تختارين لبطولة فيلمك؟

أختار هيفا، كونني شاهدت "حلاوة روح"، وأحببت ما قامت به، فهيفا ممثلة فظيعة.

*من سيغني أغنية "الفيلم"؟

الأغنية كتبها نزار فرنسيس، ولحّنها ووزّعها ميشال فاضل، وسيغنّيها ملحم زين، لأنّ الأغنية صعبة، ولا يمكن لأحد أن يغنيها غير ملحم.

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