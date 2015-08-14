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كيم كردشيان وكانيي ويست يفكران بالإنتقال إلى بريطانيا

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الجمعة 14-08-2015 17:01

كشفت صحيفة People الأمريكية أن النجمين العالميين Kim Kardashian وKanye West قررا امتلاك منزل جديد في بريطانيا، وقد وقعت أنظارهما على عقار مميز في شمال لندن يقدر ثمنه بحوالي 10 ملايين باوند أي 15 مليون دولار.
ونقل مصدر مقرب من Kardashian و West انهما معجبان بقصر فخم مؤلف من 13 غرفة نوم في هامبستيد شمال لندن.
وأضاف المصدر نفسه أن ثمن العقار يقدر بـ 15 مليون دولار ، مشيراً إلى أن Kim هي من عرضت فكرة شراء منزل في بريطانيا لأنها معجبة بالأمير William وزوجته Kate Middleton، وتريد أن يعيش أولادها في بريطانيا.
يشار إلى أن Kim حامل الآن بطفلها الثاني، الذي ستطلق عليه إسم Easton.
 

 

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