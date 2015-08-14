بأمر من نقيب الممثلين: ممنوع وجود الصحفيين في عزاء الفنانين

منع نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي الصحافيين من حضور مراسم عزاء الفنان نور الشريف التي ستقام اليوم، على أن يسري هذا القرار على كل جنازات الفنانين.

وسمح النقيب للصحافيين بالحضور بصفتهم الشخصية فحسب، وليس للتسجيل أو للتصوير مع الفنانين داخل المساجد، على أن يخصص لهم مكان خارج المسجد.

جاءت هذه المبادرة من أشرف بعد المهازل التي حدثت أول أمس في جنازة نور الشريف وغيرها من الجنازات، وأوضح زكي أنه سيحاول الوصول إلى شكل مناسب لتغطية مثل هذه المناسبات مع نقيب الصحافيين.

وكانت بعض التجاوزات قد حدثت في جنازة نور الشريف منها مطالبة أحد الحاضرين من عادل إمام التقاط صورة سيلفي معه، ما أغضب الفنان الكبير وسارع زميله محمود ياسين الذي كان يجلس بجواره إلى احتواء الموقف.

كما أحرج البعض بوسي زوجة نور الشريف مطالباً إياها بالادلاء بأحديث صحفية وهي لا تزال تحت وقع الصدمة.

كما حدثت مشادات بين المصورين نتيجة تدافعهم.