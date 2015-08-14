بالصور: هذا هو حبيب ميراندا كير الجديد

تمكّنت عدسات الباباراتزي من رصد العارضة الشهيرة Miranda Kerr برفقة حبيبها الجديد، أثناء وصولهما مطار لوس أنجلوس.

وبدت العارضة البالغة من العمر 32 عاماً تعيش لحظات سعيدة برفقة حبيبها الجديد البليونير Evan Spiegel.

ولم تحاول Miranda إخفاء مشاعر الحبّ التي جمعتها بحبيبها البالغ من العمر 25 عاماً، إذ عاشت أمام العدسات في المطار لحظات من الحميمية.

يذكر أن Miranda Kerr كانت متزوجة بالممثّل Orlando Bloom لمدّة 6 أعوام، قبل أن تنفصل عنه في العام المنصرم. لكنّهما اتفقا أن يبقيا صديقين من أجل ابنهما الوحيد Flynn.

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