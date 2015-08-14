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السجن لملكة جمال ادّعت إصابتها بالسرطان

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الجمعة 14-08-2015 18:08

اعتقلت السلطات الأمريكية ملكة جمال بنسلفانيا لاتهامها بالسرقة عن طريق الخداع واستلام ممتلكات مسروقة.
وكانت براندي لي ويفر-غايتس قد ادّعت أنها تعاني من مرض السرطان، وحلقت شعر رأسها، وطلبت من أحد أقاربها أن يقلّها إلى المستشفى لتدّعي أنها تتلقى العلاج ولتطالب بتبرعات من أجل علاجها.
وقالت المحكمة إنّ براندي حافظة على المظهر الذي يوحي للناس بأنها مصابة بالسرطان لتخدع المتبرّعين، الذين تبرّعوا لها بالمال لتدفع فواتير طبية "خيالية".
يُشار إلى أنّ براندي سجنت في الـ"Centre County Correctional Facility"، وقد اشترط لخروجها كفالة مالية قيمتها 150 ألف دولار أمريكي.
 

 

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