بيونسيه تتصدر غلاف مجلة Vogue

تصدرت النجمة العالمية Beyonce غلاف مجلة Vogue في عددها لشهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وتألقت النجمة بجلسة تصوير مميزة خاصة بالمجلة، أجراها المصور الفوتوغرافي الشهير Mario Testino.

وتضمّن العدد كلمات إشادة بالنجمة البالغة من العمر 33 عاماً من قبل المصمّمين Marc Jacobs وStella McCartney وRicardo Tisciتيسكي .

يُذكر أنّ Beyonce لقّبت مؤخّراً بلقب ملكة موقع إنستغرام بعد وصولها لرقم 42.6 مليون متابع لتكون الأكثر متابعة عالمياً.

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