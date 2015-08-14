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بالصور .. محافظ الوادى الجديد يبحث كيفية تلافي أعطال الكهرباء والمياه بالمحافظة

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بالصور .. محافظ الوادى الجديد يبحث كيفية تلافي أعطال الكهرباء والمياه بالمحافظة بالصور .. محافظ الوادى الجديد يبحث كيفية تلافي أعطال الكهرباء والمياه بالمحافظة

المحافظ أثناء الإجتماع

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، إجتماعاً عاجلاً بحضور سكرتير عام المحافظة المساعد ورئيس مركز الخارجة ومسؤلي مرفق المياه بالمحافظة ومسؤلي الكهرباء وشرطة المرافق، وذلك لبحث كيفية التغلب على مشكلة إنقطاع مياه الشرب والكهرباء ببعض المناطق بمدينة الخارجة، وأكد المحافظ على ضرورة المرور المفاجئ على محطات المياه لتلافي إنقطاع المياه عن أي منطقة ويرجع أسباب إنقطاع المياه الى إستخدام مياه الشرب في أغراض غير المخصصة لها مثل ري الزراعات ورش الشوارع ومغاسل السيارات.
> ووجه المحافظ بعمل مخالفات فورية لمن يستخدم مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها وتحويل المخالف الى النيابة فوراً، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق، كما وجه المحافظ أيضاً بتشغيل الأبار ليلاً وتشغيل البئرالإستعواضي لبئر (12رى) إبتداء من اليوم ولمدة شهرين، وكذلك عودة 75% من كمية مياه بئر 39 الى مرفق المياه، وذلك لتلافي إنقطاع المياه بأي منطقة.
> وأكد المحافظ على حرصه التام على توفير إحتياجات المواطنين الأساسية، والتي من أهمها مياه الشرب والكهرباء.

 

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