توقيف ثلاثة أشخاص خططوا لهجمات ضد الشرطة والكنائس فى أندونيسيا

أعلنت الشرطة الأندونيسية الجمعة القبض على ثلاثة مسلحين كانوا يخططون لشن هجمات على الكنائس والشرطة خلال العيد الوطنى الأسبوع المقبل، مؤكدة وجود صلات لهم مع تنظيم الدولة الإسلامية. وأوضحت أن المشتبه فيهم كانوا يخططون لشن هجمات ضد الكنائس ومركز للشرطة الاثنين فى مدينة سولو فى جزيرة جاوة، بمناسبة احتفالات الذكرى 70 لإستقلال إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة نور على للصحافيين أن وحدة النخبة فى شرطة مكافحة الإرهاب قبضت على هؤلاء الأربعاء، وأضاف "سمح العمل الجاد لقوات حفظ النظام مع السكان للشرطة باحباط الهجمات المخطط لها يوم 17 أغسطس".

وأكد المصدر ضبط متفجرات ومواد كيميائية و21 صاعقا للتفجير أثناء عمليات الدهم، وأشارت الشرطة إلى أن فرقها صادرت عدة أعلام للتنظيم المتطرف وقمصانا تحمل شعاره، والمشتبه بهم على صلة مع رجل فى سوريا بحسب الشرطة التى رفضت اعطاء مزيد من التفاصيل ، واندونيسيا اكبر بلد مسلم فى العالم يحارب المتطرفين الاسلاميين منذ عقود عدة، لكن ما لا يقل عن 500 من ابنائه التحقوا بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

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