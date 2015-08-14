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رئيس الائتلاف السورى من موسكو: هيئة الحكم الانتقالية يجب ألا تشمل الأسد

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رئيس الائتلاف السورى من موسكو: هيئة الحكم الانتقالية يجب ألا تشمل الأسد رئيس الائتلاف السورى من موسكو: هيئة الحكم الانتقالية يجب ألا تشمل الأسد
أكد رئيس الائتلاف السورى المعارض خالد خوجة، أن تنفيذ هيئة الحكم الانتقالية التى نص عليها بيان جنيف يجب ألا تشمل "المجرم بشار الأسد وزمرته الحاكمة" خلال المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده الخوجة صباح اليوم، الجمعة، فى العاصمة الروسية موسكو عقب المباحثات السياسية حول سوريا والمنطقة التى جرت يوم أمس مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف.

وأشار خوجة إلى أننا وجدنا تفهمًا من الجانب الروسى لرؤية الائتلاف فيما يتعلق بالحل السياسى، وأوضحنا أن عملية الانتقال السياسى فى سوريا يجب أن تكون ضمن إطار مبادئ بيان جنيف.

وحدة سوريا ومؤسسات الدولة


>وشدد خوجة على أهمية الخروج من الوضع الراهن فى سوريا والذى وصفه بالفوضى نتيجة الحرب التى يشنها نظام الأسد ضد الشعب السورى وضرورة العودة إلى وضع يضمن الاستقرار فى المنطقة، كما أكد أن الحل السياسى يجب أن يحافظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا ويحمى مؤسسات الدولة التى هى ملك الشعب السورى من الانهيار.

وبيّن خوجة أن الائتلاف اتفق مع القيادة الروسية على الاستمرار فى المشاورات واللقاءات لإيجاد حل عادل فى سوريا ويحافظ على استمرار العلاقات وبالتالى ستكون اللقاءات مستمرة مع القيادة الروسية فى المرحلة المقبلة.

وفيما يخص محاربة الإرهاب، قال خوجة إن قوات نظام الأسد انسحبت من أمام تنظيم داعش وسلمت العديد من المناطق الاستراتيجية، واستورد مليشيات طائفية لقتل الشعب السورى، ونفذ هجمات على الأسواق الشعبية والتجمعات السكانية بكل الأسلحة المتاحة له، مما يزيل أى لبس بأن نظام الأسد هو مصدر الإرهاب والفوضى فى المنطقة وبالتالى لا يمكن أن يكون شريكًا فى محاربة الإرهاب، على حد تعبيره.

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