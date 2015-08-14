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مقتل وإصابة 13 مدنيا بانفجار جنوبى كركوك

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مقتل وإصابة 13 مدنيا بانفجار جنوبى كركوك مقتل وإصابة 13 مدنيا بانفجار جنوبى كركوك
أفاد مصدر فى قوات البيشمركة اليوم الجمعة بمقتل وإصابة 13 مدنيا حاولوا الهروب من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية /داعش/ جنوبى كركوك 250 كلم شمال بغداد.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم فى قرية مريم بيك فى عدد من العائلات التى هربت من قضاء الحويجة باتجاه كركوك مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين وتم نقل المصابين لمستشفى كركوك العام".

وعلى صعيد آخر أكد مصدر أمنى بمحافظة صلاح الدين أن "القوة الجوية العراقية وطيران الجيش نفذا ضربات مؤثرة أمس واليوم على مواقع وتجمعات مسلحى داعش فى مناطق متعددة من قضاء الشرقاط 290/ كلم شمال بغداد/ أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من داعش وتدمير عدد من الآليات بعضها يحمل أسحلة متوسطة".
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