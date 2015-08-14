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منظمة حقوقية إسرائيلية تطالب بالافراج عن الأسير الفلسطينى "علان"

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منظمة حقوقية إسرائيلية تطالب بالافراج عن الأسير الفلسطينى "علان" منظمة حقوقية إسرائيلية تطالب بالافراج عن الأسير الفلسطينى "علان"
دعت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان فى إسرائيل" إلى الإفراج عن الأسير الفلسطينى محمد علان المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجا على اعتقاله الإدارى والذى دخل فى غيبوبة اليوم الجمعة بسبب تردى حالته الصحية.

وقالت المنظمة فى بيان صحفى نقلته وسائل إعلام فلسطينية محلية إنه:"فى اللحظة التى يفقد فيها الأسير علان الوعي، تتطلب الأخلاقيات الطبية من الأطباء العمل وفقا لتقديرهم وفهمهم لإرادة مريضهم واعتباراته فى مثل هده الحالة".

وأضافت:"نحن على أمل أن أطباء مستشفى برازيلاى تصرفوا وفقا لإرادة الأسير، فلم يكن ليصل الأمر إلى هذا الحد لولا تعنت الإسرائيلية باستمرار اعتقاله غير المبرر".

واختتم البيان قائلا:"حان الوقت لأن تتخذ الحكومة الإسرائيلية القرار بإطلاق سراح علان ووقف اعتقاله الإدارى وتمكين الأطباء من العمل على انقاذ حياته من دون تدخلات سياسية".
>وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى قد نقلت الأسير محمد علان إلى مستشفى "برازيلاي" فى عسقلان (جنوب إسرائيل) قبل أيام تمهيدا لإطعامه قسريا بعد خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم 61 على التوالى احتجاجا على اعتقاله الإداري.

واعتقل علان ( 30 عاما)، وهو محامي، فى نوفمبر من العام الماضي، حيث تم تمديد الاعتقال الادارى (بلا تهمة أو محاكمة) له مرتين، بتهمة الانتماء لحركة "الجهاد الإسلامي"
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مصر 365

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