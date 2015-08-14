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تبادل القصف بين الحوثين وبوارج التحالف قبالة سواحل الحديدة

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تبادل القصف بين الحوثين وبوارج التحالف قبالة سواحل الحديدة تبادل القصف بين الحوثين وبوارج التحالف قبالة سواحل الحديدة
أفادت مصادر صحفية يمنية، اليوم الجمعة، بأن قصفا متبادلا اندلع بين المسلحين الحوثيين وقوات التحالف الذى تقوده قبالة سواحل محافظة الحديدة غربى اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن المسلحين الحوثيين أطلقوا قذائف مدفعية من مواقعهم فى سواحل منطقة الطائف بمديرية "الدريهمي" على بوارج اقتربت من الساحل، وأوضحت أن البوارج ردت بالقصف على مواقع الحوثيين فى ذات المنطقة.

وأـضافت المصادر "أن تعزيزات مكونة من رتل من الدبابات وست شاحنات تابعة للحوثيين وصلت لمنطقة النخيلة فى الطائف"، وامتد القصف المتبادل بين البوارج التابعة لقوات التحالف والحوثين إلى مناطق الكويزى والنخيلة فى الساحل الغربى الجنوبى بمديرية الدريهمي.

وحتى اللحظة لم تعرف الخسائر التى خلفها القصف بين الطرفين، وما إن كان هناك قتلى وجرحى، وفى ذات السياق شنت طائرات التحالف غارات جوية على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح فى مديرية الجراحي.

وسمع دوى انفجارات عنيفة فى ذات المنطقة، وارتفعت أعمدة الدخان بكثافة، ولا يزال الطيران يحلق بشكل كثيف فى اجواء المدينة حتى الآن حسبما أفادت مصادر محلية

من ناحية أخرى فجر مسلحون حوثيون، اليوم الجمعة، منازل مواطنين مناهضين لهم بمديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر قبلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المسلحين الحوثيين واصلوا عمليات تفجير منازل المواطنين فى قرية "الجنادبة" ووصل عددها من أمس الخميس حتى اليوم إلى 15 منزلاً.

يشار إلى مواجهات عنيفة اندلعت خلال الأسبوع الماضى بين سكان قرية الجنادبة الذين قاوموا الحوثيين بعد محاولتهم اختطاف عدداً من المواطنين هناك بتهمة انتمائهم "للدواعش و القاعدة"، وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، ما دفعهم إلى ارسال تعزيزات كبيرة للقرية.

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مصر 365

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