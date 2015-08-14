المئات من المتظاهرين يتوافدون إلى ساحة التحرير ببغداد

يتوافد المئات من العراقيين إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة فى المظاهرات الشعبية التى ستنطلق فى الساعة السادسة مساء دعما لحزمة الاصلاحات التى أطلقها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادى فى ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع لقوات الجيش والشرطة العراقية فى الشوارع المؤدية إلى مكان التظاهرة.

وقال منظمو التظاهرة فى اتصالات هاتفية مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " إن المئات من المتظاهرين وصلوا إلى ساحة التحرير قاطعين المسافات سيرا على الاقدام فى ظل انتشار واسع لقوات الجيش والشرطة العراقية، وقطع عدد من الشوارع فيما ينتظر أن تكتظ الساحة بالمتظاهرين لدعم حزمة الاصلاح والمطالبة بسرعة تنفيذها وإحالة الفاسدين إلى القضاء وتقليص الكابينة الحكومية".

وأضافوا " إن الجميع يحمل علم العراق ولا توجد أية شعارات أخرى غير المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب العراقى والتى تحظى بقبول من كل الطوائف"

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