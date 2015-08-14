يمنيات ينظمن احتجاجا نادرا فى صنعاء التى يسيطر عليها المتمردون

نظم مئات من النساء اليمنيات احتجاجا على نقص الوقود فى العاصمة صنعاء التى يسيطر عليها المتمردون، وهذه علامة نادرة على معارضة المتمردين الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على صنعاء فى سبتمبر.

وقالت محتجة تدعى أنسية محفوظ إن احتجاج اليوم بدأ فى محطة التزود بالوقود الوحيدة الخاصة بالنساء عندما أبلغ مسؤول بالمحطة نحو 500 امرأة ينتظرن هناك انه لا يوجد وقود. وأضافت محفوظ أنه وقع شجار قامت خلاله امرأة بصفع المسؤول على وجهه ليقوم باعتقالها وأربع أخريات.

ونظمت النساء اعتصاما وأحرقن الإطارات وطالبن بالإفراج عن النساء الأربع المعتقلات. واتهمن المتمردين بحجب البنزين المدعوم، واشتد القتال فى اليمن منذ مارس ، عندما بدأت تحالف تقوده السعودية حملة من الغارات الجوية ضد المتمردين. وزاد القتال من حدة الأزمة الإنسانية فى اليمن، أفقر دولة عربية.

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