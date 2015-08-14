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"الجهاد الإسلامى" تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن حياة الأسير محمد علان

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"الجهاد الإسلامى" تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن حياة الأسير محمد علان "الجهاد الإسلامى" تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن حياة الأسير محمد علان
حملت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة المحامى الأسير محمد علان، الذى يواجه مصير الموت بقرار من سلطات تل أبيب، غير آبهة بمطالبه العادلة.

وأكدت الحركة فى بيان- حصل اليوم السابع على نسخة عنه- اليوم الجمعة، أن هذا التعنت الإسرائيلى هو جريمة جديدة "يرتكبها الاحتلال بنية قتله التى تغذيها غريزة الانتقام من الأسرى لدى سلطات الاحتلال ومصلحة السجون المجرمة".

وقالت الحركة: "إن الوضع الصحى للمحامى المعتقل محمد علان دخل مرحلة الخطر الشديد، وقد بات من المؤكد أن سلطات الاحتلال اتخذت قرارا بتركه يواجه مصير الموت، غير آبهة بمطالبه العادلة، وهى بذلك تواصل الاستخفاف بكل الحقوق الإنسانية والقانونية لأبنائنا الأسرى فى سجونها الظالمة.

وأكدت أن استشهاد المحامى المعتقل محمد علان "سيضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا فى الدفاع عن شعبنا وأسرانا".

وطالبت جميع الجهات المعنية بسرعة التحرك فيما تبقى من وقت لإنقاذ حياة المحامى المعتقل محمد علان.

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