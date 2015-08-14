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قطة تلد داخل مستشفى بلطيم بكفر الشيخ فى غفلة من المسئولين عن النظافة

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قطة تلد داخل مستشفى بلطيم بكفر الشيخ فى غفلة من المسئولين عن النظافة قطة تلد داخل مستشفى بلطيم بكفر الشيخ فى غفلة من المسئولين عن النظافة
لم تجد قطة مكانا آمنا لتلد فيه بمحافظة كفر الشيخ، إلاّ مستشفى بلطيم المركزى، حيث فوجئ رواد المستشفى من المرضى وذويهم، صباح اليوم الجمعة بقطة تضع مولوداتها وسط غفلة من المسئولين والعمال والموظفين عن متابعة نظافة وحماية المرضى من انتشار القطط بالمستشفى .

ووقف المرضى ينظرون للقطة أثناء ولادتها وهى تأن من آلام الولادة، بينما أخذ طفل آخر يصرخ على عمال نظافة المستشفى لتنظيف مكان الولادة، وهو أمر يؤكد على الإهمال والفوضى التى تضرب المستشفى وتؤدى لانتشار القطط والحشرات بطرقات المستشفى وغرف المرضى .

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