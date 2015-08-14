التحفظ على 3720 عبوة محلول معالجة الجفاف "ميتاهيدرال" بالإسكندرية

أكدت الدكتورة إيناس منتصر مديرة عام إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، المرور على كافة الصيدليات ومخازن الأدوية المملوكة للقطاعين الخاص والحكومى، وتحريز 3720 عبوة محلول الجفاف (ميتاهيدرال)، تمثل الكميات الموجودة من المستحضر بالكامل والمشتبه فى تسببه فى إصابات ووفيات بأطفال بنى سويف، وتم تعويض الكمية المحرزة بمثائل من إنتاج شركات أخرى ضمانا لعدم حدوث أى أزمة.

وأشارت الدكتورة إيناس منتصر فى تصريحاتٍ لها إلى أن الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة، أعطى تعليمات عاجلة بتحرك مفتشى إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية على وجه السرعة للمرور على الصيدليات العامة والخاصة بالمشاركة مع مباحث التموين لتنفيذ قرارى وزير الصحة رقم 85 و86 بشأن سحب محلول معالجة الجفاف المسمى "ميتاهيدرال"، وتجميد باقى المستحضرات الدوائية الخاصة بنفس الشركة المنتجة.

كما تم تجميد كل ما يوجد بالصيدليات ومخازن الأدوية الحكومية، والخاصة من باقى مستحضرات الشركة المنتجة مع أخذ التعهد على مسئولى تلك الأماكن بعدم صرفها للمرضى لحين إشعار آخر.

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