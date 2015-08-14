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الأمن يفرق مسيرة إخوانية بالشرقية ويضبط 4 من المشاركين

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الأمن يفرق مسيرة إخوانية بالشرقية ويضبط 4 من المشاركين الأمن يفرق مسيرة إخوانية بالشرقية ويضبط 4 من المشاركين
فرقت قوات الأمن مسيرة إخوانية، بمدينة ديرب نجم فى الشرقية، أطلق فيها أعضاء الجماعة الشماريخ، وعطّلوا المرور وتم ضبط 4 منهم.

كان أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، قد خرجوا بمسيرة فى الذكرى الثانية لفض اعتصام "رابعة"، وأطلقوا الشماريخ والألعاب النارية، وتدخلت قوات الشرطة لتفريقهم لخرقهم قانون التظاهر.

وألقت الشرطة القبض على 4 منهم وهم كل من "محمد. ج. س. ح" 22 سنة كيمائى مقيم بـ"هنيا"، و"عبد الناصر. م. س. د" 55 سنة مدرس بمدرسة السادات الثانوية، و"حمدى. أ. م. أ" 22 سنة طالب بكلية طب بأسيوط، و"محمد. ج. الـ. إ" 18 سنة طالب بالثانوية العامة، وبحوزتهم شماريخ.

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مصر 365