النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بطريق "سوهاج - البحر الأحمر"

بدأت النيابة العامة بأخميم بإشراف المستشار محمد رمضان المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، التحقيق فى واقعة انقلاب أتوبيس على طريق سوهاج البحر الأحمر فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقررت النيابة بانتداب المهندس الفنى من إدارة مرور سوهاج لبيان سبب وقوع الحادث، والتصريح بدفن جثامين المتوفين بعد ورود تقرير الطب الشرعى، وطلبت الاستعلام من الصحة عن حالة المصابين لسؤالهم وسرعة ضبط السيارة النقل المتسببة فى الحادث وقائدها.

وكان طريق سوهاج- البحر الأحمر قد شهد وقوع حادث تصادم مروع فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة عند الكيلو 65 من الطريق بدائرة مركز أخميم، بين سيارة نقل وأتوبيس نقل ركاب مما نتج عنه مصرع يوسف أحمد يوسف 35 عاما، وإسماعيل عبد الحميد عبد الغفار 60 عاما وخالد عبد الحى زاهر 43 عاما ومنة الله إبراهيم عبد الحميد 8 سنوات، ومروة أحمد عبد الصبور 16 عاما ومحمد سليمان السيد 24 عاما، وطفل مجهول الهوية وإصابة 42 شخصا آخرين بإصابات وجروح وكسور متفرقة.

وقد تم نقل 33 مصابا شخصا من المصابين إلى مستشفيات سوهاج العام وسوهاج الجامعى وسوهاج التعليمى، ونقل 12 مصابا آخرين إلى مستشفيات محافظة أسيوط.