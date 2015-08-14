مخبر يرفض تلقى رشوة لترك سيارة مبلغ بسرقتها فى نجع حمادى

رفض مخبر بفرع البحث الجنائى بنحع حمادى تلقى رشوة مالية من قائد سيارة وآخر يرافقه، أثناء مرورهما بأحد الأكمنة الأمنية بنحع حمادى يستقلان سيارة مبلغ بسرقتها.

كان فرع البحث الجنائى بنجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث، تلقى إخطارًا يفيد رفض حسنى هاشم حسن مخبر سرى بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى، رشوة مالية أثناء تواجده بكمين الشعانيه، حيث إنه حال مرور السيارة قيادة "محمد ع ج" 35 سنة عامل وشقيقه رمضان 25 سنة واسنقلالهم السيارة رقم 4681 س ع ه، والتى كشف المخبر أنه مبلغ بسرقتها وعرض المتهمين على المخبر السماح بهروبهما مقابل الحصول على مبلغ مالى 3 آلاف جنيه، إلا أنه رفض مساومته وترك السيارة، وقام بالتحفظ عليها وأصر بالإبلاغ عن الواقعة.

انتقل كل من اللواء إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث والنقيب محمد علاء معاون مباحث الفرع، إلى الكمين للوقوف على ملابسات الواقعة، جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.