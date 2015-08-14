أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

والدة توفيق عكاشة منهارة بقسم مدينة نصر: "الإخوان ماعملوش كده فى ابنى"

Google+ Print
والدة توفيق عكاشة منهارة بقسم مدينة نصر: "الإخوان ماعملوش كده فى ابنى" والدة توفيق عكاشة منهارة بقسم مدينة نصر: "الإخوان ماعملوش كده فى ابنى"
وصلت منذ قليل، والدة وأسرة الإعلامى الدكتور توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين، إلى قسم شرطة أول مدينة نصر، وذلك بعد القبض عليه.

وأنهارت والدة الإعلامى فور وصولها القسم واتهمت الشرطة بأنها تنكل بنجلها، وقالت "الإخوان ماعملوش كده في ابنى".

وعقب ذلك قام مأمور القسم باصطحاب والدة توفيق عكاشة إلى غرفته نظرا لكبر سنها، وقالت له "انا مش همشي من القسم غير لما اشوف ابنى واعرف ابنى محبوس ليه".

- طليقة توفيق عكاشة: القبض على الإعلامى لصدور حكم نهائى بحبسه فى قضية سب

- مصدر بـ"الداخلية": ضبط توفيق عكاشة لصدور أحكامه قضائية ضده

- محامى توفيق عكاشة: حكم حبس موكلى بدعوى السب تم إلغاؤه ونسدد غرامته غدا

- القبض على توفيق عكاشة وإحالته لقسم أول مدينة نصر.. رئيس تحرير الفراعين: العمليات الخاصة انتظرته أمام مدينة الإنتاج واقتادوه إلى قسم الشرطة.. والعاملون بالقناة سينظمون وقفة للإفراج عنه

- مصدر أمنى: القبض على توفيق عكاشة أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365