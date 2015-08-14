والدة توفيق عكاشة منهارة بقسم مدينة نصر: "الإخوان ماعملوش كده فى ابنى"

وصلت منذ قليل، والدة وأسرة الإعلامى الدكتور توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين، إلى قسم شرطة أول مدينة نصر، وذلك بعد القبض عليه.

وأنهارت والدة الإعلامى فور وصولها القسم واتهمت الشرطة بأنها تنكل بنجلها، وقالت "الإخوان ماعملوش كده في ابنى".

وعقب ذلك قام مأمور القسم باصطحاب والدة توفيق عكاشة إلى غرفته نظرا لكبر سنها، وقالت له "انا مش همشي من القسم غير لما اشوف ابنى واعرف ابنى محبوس ليه".

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