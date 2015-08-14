ضبط 20 طن لحوم فاسدة بثلاجة شركة خاصة فى مسطرد

قال الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطرى التابعة لمحافظة القاهرة، إنه تم ضبط 20 طن لحوم فاسدة بثلاجة إحدى الشركات الخاصة لتوزيع اللحوم بمسطرد.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلى تلف اللحوم والدواجن ما لم يتم حفظها بطريقة معينة، وأنه حال انقطاع الكهرباء فإنه من الخطأ استخدام اللحوم المجمدة بعد تسييحها وتجميدها مرة أخرى، لأن اختلاف درجات الحرارة يؤدى إلى إتلافها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه الفترة القادمة ستشهد شن حملات مكثفه على المطاعم ومحلات المواد الغذائية ومحلات الجزارة، ومصانع تصنيع اللحوم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة للتأكد من صحتها.