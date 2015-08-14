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ضبط إخوانى بمترو الأنفاق قبل المشاركة فى مسيرات الجماعة لإحياء ذكرى رابعة

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ضبط إخوانى بمترو الأنفاق قبل المشاركة فى مسيرات الجماعة لإحياء ذكرى رابعة ضبط إخوانى بمترو الأنفاق قبل المشاركة فى مسيرات الجماعة لإحياء ذكرى رابعة
تمكنت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة المطرية لمترو الأنفاق، من ضبط شاب إخوانى كان فى طريقه لميدان المطرية للمشاركة فى مسيرات الإخوان، وإحياء ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية، بعد الاشتباه به واستجوابه، ضمن الإجراءات الأمنية المُتبعة فى المرافق الحيوية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى "مصطفى. ل" 19 سنة، طالب بالفرقة الأولى بكلية العلوم جامعة المنوفية، وأنه تلقى اتصالاً من زميله، للسفر للقاهرة، والمشاركة فى مسيرات الإخوان بالمطرية، لإحياء ذكرى فض الاعتصام.

نسقت الخدمات الأمنية مع قطاع الأمن الوطنى، وأمر اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر رقم 4/107 أحوال قسم شرطة ثان مترو الأنفاق، وجارى إرساله بالمتهم لقسم شرطة المطرية لقيده وعرضه على النيابة.

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