القبض على رئيس قسم بإدارة شئون الطلبة والامتحانات بتعليم سوهاج

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد حسام حامد رئيس القسم من إلقاء القبض على رئس قسم بإدارة شئون الطلبة والامتحانات بإدارة سوهاج التعليمية لتقاضيه مبالغ مالية من بعض الطلبة الوافدين لتحرير خطابات لهم لإلحاقهم بمدارس تابعة لإدارة المراغة التعليمية دون إتباع الإجراءات القانونية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية يفيد بقيام موظف بالتربية والتعليم بالتزوير فى المحررات الرسمية على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد محمود حسنى الشريف وكيل القسم بعد تقدم ممدوح س 33 عاما رئيس قسم شئون الطلبة بمديرية التربية – ويقيم شارع سعد بن عبادة دائرة قسم أول سوهاج، ومحمد ى 59 عاما مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بإدارة سوهاج التعليمية ويقيم 18 شارع عثمان أبو زيد من شارع الجمهورية دائرة قسم ثان سوهاج، ضد محروس ع أ م 49 عاما رئس قسم بإدارة شئون الطلبة والامتحانات بإدارة سوهاج التعليمية، ويقيم غرب الكوبرى دائرة قسم أول سوهاج يتضررون منه لتقاضيه مبالغ ماليه من بعض الطلبة الوافدين لتحرير خطابات لهم لإلحاقهم بمدارس تابعة لإدارة المراغة التعليمية دون اتباع الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، مما أضر بمصالح جهة عمله، وكذا تزوير مستخرجات رسمية تفيد بنجاح طلاب بمراحل التعليم المختلفة على خلاف الحقيقة وبيع تلك المستخرجات للراغبين فى ذلك من المواطنين لتمكينهم من الحصول على تراخيص قيادة من وحدات المرور المختلفة والتقدم للعمل ببعض المعاهد الأزهرية بدون وجه حق مقابل مبالغ مالية تقاضاها وكذا الاستيلاء على المال العام عن طريق التزوير بدفاتر مديرية التربية والتعليم.

وتابع البلاغ أن المتهم قام بالتلاعب فى بيانات أساسى مرتبه بالزيادة وتمكن عن طريق ذلك من الحصول على مبالغ مالية من جهة عمله بدون وجه حق وقيامه بالحصول على مبالغ مالية أخرى عن طريق قيامه بوضع اسمه بالكشوف الخاصة بصرف مكافآت لجان النظام والمراقبة لكافة المراحل التعليمية بالمديرية بدون وجه حق عن الأعوام الدراسية [ 2013 – 2014 – 2015 ] بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التربية والتعليم بسوهاج [ جارى تحديدهم ] .

وبإجراء التحريات السرية بمعرفة ضباط القسم أكدت صحة البلاغ وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للتحريات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وكلفـت إدارة البحــث الجنــائى بضبــط باقـى المتهمــين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2985 إدارى قسم ثان لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم المذكور أربعة أيام احتياطى على ذمة التحقيق.

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