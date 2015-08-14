وفاة 13 شخصًا في إدفو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

سيطرت حالة من القلق على سكان قرية «اللديد» بإدفو، بعد وفاة 13 شخصًا من أبناء القرية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي.

وقال المهندس حسيب حمدان مهندس، زراعي من أهالي القرية، إنه خلال الأسبوع الحالي ودعنا 13 شخصًا من أهالي القرية في أعمار سنية مختلفة من 17 سنة لـ 65 سنة، بينهم عريس لم يمض على زفافه سوى أسبوع واحد.

وقال الشيخ حامد حسين، إمام المسجد العتيق بقرية اللديد، إن جميع المتوفين ذهبوا أولًا إلى الوحدة الصحية بقرية اللديد يعانون من ارتفاع فى درجات الحرارة ثم يتم تحويلهم بعد ذلك الى مستشفى حميات إدفو، وتوفوا بنفس التشخيص ارتفاع فى درجات الحرارة أدى الى هبوط حاد فى الدورة الدموية نتج عنه الوفاة.

وطالب المهندس حسيب والشيخ حامد بإجراء مسح شامل لأهالي القرية خشية وجود فيروس أو ميكروب يكون هو المتسبب في ارتفاع اعداد الوفيات بالقرية​.​

ومن جانبه نفى الدكتور ايهاب عماد وكيل وزارة الصحة هذه المعلومات وقال ان عدد الوفيات بسبب ارتفاع درجة الحرارة فى أسوان 4 حالات فقط اما بالنسبة لوفيات قرية اللديد فهم 11 حالة منذ بداية شهر اغسطس وحتى اليوم وأسباب وفاتهم مختلفة فمعظمهم من النساء وكبار السن ومنهم 5 حالات توفوا نتيجة مضاعفات تليف كبدي وباقى الوفيات كانت تعاني من أمراض القلب والشيخوخة.

وأضاف أن معدلات الوفاة في القرية طبيعية، ولايوجد أي فيروسات، أوميكروبات وبائية بالقرية.