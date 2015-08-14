أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إحباط تنفيذ هجوم إرهابي علي الجيش برفح أثناء صلاة الجمعة ومقتل 15 مسلح

Google+ Print
إحباط تنفيذ هجوم إرهابي علي الجيش برفح أثناء صلاة الجمعة ومقتل 15 مسلح إحباط تنفيذ هجوم إرهابي علي الجيش برفح أثناء صلاة الجمعة ومقتل 15 مسلح

الجيش المصري – سيناء
>أرشيفية

أكدت مصادر عسكرية بسيناء اليوم بأن القوات الجوية وجهت ضربة عسكرية نوعية لعناصر مسلحة من تنظيم بيت المقدس الإرهابي ، كانت تعتزم الهجوم علي عدة أكمنة عسكرية جنوبي رفح والشيخ زويد في ضوء معلومات استخبارتية باعتزام عناصر التنظيم  القيام بهذا الهجوم  أثناء صلاة الجمعة بهدف استغلال انشغال الأافراد  بالصلاة الجمعة وضرب بعض الأكمنة تزامنا مع ذكري فض اعتصامي رابعة والنهضة اليوم .

وأضافت المصادر أنه علي الفور تحركت طائرتين من طراز الأباتشي باتجاة منطقة صحراويه  تدعي الاصارفة جنوب رفح وتم رصد تحرك إرهابي كبير قصفتة الطائرات أثناء بدء الصلاة .

وأكدت المصادر أن التقارير الاولية أشارت إلي مقتل 15 مسلحا وإصابة 25 أخرين ، بالأضافة الي  تدمير منزلين وعدد من السيارات تستخدمها  العناصر الارهابية و.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا