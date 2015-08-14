إحباط تنفيذ هجوم إرهابي علي الجيش برفح أثناء صلاة الجمعة ومقتل 15 مسلح

أكدت مصادر عسكرية بسيناء اليوم بأن القوات الجوية وجهت ضربة عسكرية نوعية لعناصر مسلحة من تنظيم بيت المقدس الإرهابي ، كانت تعتزم الهجوم علي عدة أكمنة عسكرية جنوبي رفح والشيخ زويد في ضوء معلومات استخبارتية باعتزام عناصر التنظيم القيام بهذا الهجوم أثناء صلاة الجمعة بهدف استغلال انشغال الأافراد بالصلاة الجمعة وضرب بعض الأكمنة تزامنا مع ذكري فض اعتصامي رابعة والنهضة اليوم .

وأضافت المصادر أنه علي الفور تحركت طائرتين من طراز الأباتشي باتجاة منطقة صحراويه تدعي الاصارفة جنوب رفح وتم رصد تحرك إرهابي كبير قصفتة الطائرات أثناء بدء الصلاة .

وأكدت المصادر أن التقارير الاولية أشارت إلي مقتل 15 مسلحا وإصابة 25 أخرين ، بالأضافة الي تدمير منزلين وعدد من السيارات تستخدمها العناصر الارهابية و.