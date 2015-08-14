لتجنب ضربة الشمس.. تناول الشمام والبطيخ وعصير القصب وارتدى الملابس القطنية

أكد الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى قلة كفاءة مركز تنظيم الحرارة فى المخ خاصة لدى الأطفال أقل من أربع سنوات وكبار السن فوق الـ65 عاما. إنقاذ المريض عند التعرض للإجهاد الحرارى

>وقال الدكتور عبد الهادى عند بذل أى مجهود بدنى أكثر من اللازم أو عند التعرض المباشر لآشعة الشمس يسبب ذلك حالة من الإجهاد الحرارى وهى المرحلة التى تسبق ضربة الشمس وتبدأ أعراضها على شكل صداع ووهن وعدم القدرة على بذل أى مجهود والعرق الغزير والهبوط وأحيانا ارتفاع فى ضربات القلب وارتفاع فى درجة الحرارة ويجب فى هذه الحالة تبريد الجسم بالاستحمام بالماء البارد أو استخدام فوط مبللة بالماء المثلج على أجزاء الجسم المختلفة اليدين والقدمين والرأس والبطن ويفضل النوم أو الاسترخاء فى وضع تكون القدمان أعلى من مستوى القلب ويترك المريض لمدة ساعة فإذا لم تختف الأعراض يجب نقله إلى الطبيب المتخصص حيث يتم الكشف عليه ومعرفة سبب ارتفاع الحرارة وعمل التحاليل اللازمة للصوديوم والبوتاسيوم وغازات الدم وتعليق المحاليل المناسبة لتعويض السوائل والملاح الموجودة أو التى تم فقدها من الجسم. كيف تتعامل مع ضربة الشمس

>وأضاف أن ضربة الشمس يمكن أن تبدأ بالإجهاد الحرارى وتزيد معها درجة الحرارة لتصل إلى 40 أو أكثر مع وجود حالة من عدم التركيز والهذيان والصداع الشديد وهبوط فى ضغط الدم مع وجود شد عضلى فى أماكن مختلفة من الجسم وفى هذه الحالة يتعامل الأطباء معه من خلال مخفضات الحرارة والسوائل والأملاح التعويضية وذلك بعد التأكد من عدم وجود عدوى أو سبب آخر لارتفاع درجة الحرارة وينصح بشرب الماء حتى إذا لم يكن هناك إحساس بالعطش وأن يختزل المجهود البدنى بقدر الإمكان وأن يتم تناول الأطعمة الخفيفة مثل الخضروات والفواكه الطازجة وعصائرها مثل البطيخ والشمام وعصير القصب لغير المصابين بمرض السكر وعدم التعرض لآشعة الشمس بشكل مباشر وارتداء الملابس القطنية الفاتحة وينصح بعدم الخروج إذا لم يكن هناك داع للخروج فى الشمس.

شبكةعيونالإخبارية

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