لو حامل..اعرفى أسباب الإصابة بدوالى الحمل وطرق العلاج والوقاية

أسباب الإصابة بالدوالى فى فترة الحمل

طرف الوقاية والعلاج من دوالى الحمل.

تتعرض المرأة فى فترة الحمل للعديد من التغيرات الهرمونية، والتى تؤثر بصورة مباشرة على أعضاء جسدها وحالتها النفسية، ومن أهم التغيرات التى تظهر على المرأة فى فترة الحمل هى انتشار الدوالى بالسيقان والأفخاذ، وعن أسباب وطرق الوقاية من دوالى الحمل يحدثنا فى السطور التالية الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية.>ترجع أسباب انتشار الدوالى وخاصة دوالى السيقان فى فترة الحمل تبعا لرأى حامد، إلى زيادة الوزن الذى تتعرض له المرأة فى تلك المرحلة، ومع وقوفها لساعات طويلة يمثل هذا الوزن ضغطا إضافيا على الشرايين والأوردة الصغيرة بالسيقان والأفخاذ، وهو ما يؤدى إلى تفجرها ناتجا عنه ظهور شعيرات دموية رفيعة تعرف بالدوالى.>يوضح حامد أن الوقاية من دوالى السيقان المرتبط بفترة الحمل يعتمد على عاملين، الأول تجنب الزيادة المفرطة فى الوزن والحفاظ على المعدلات الطبيعية لزيادته مع الحرص على عدم الوقوف لساعات طويلة وأخذ قسط من الراحة بعد الوقوف لأكثر من 15 دقيقة.

وبالنسبة لعلاج دوالى السيقان المرتبط ظهوره بفترة الحمل يوضح حامد أن الوسيلة الأفضل لعلاج دوالى الحمل هو استئصالها بالشفط، وخاصة تلك الأنواع البسيطة التى لا تتجاوز كونها شعيرات دموية متفجرة وبالطبع يفضل أن تجرى تلك العملية بعد الولادة.