ربع نساء أمريكا مصابات بهشاشة العظام.. وباحثون: معظم المرضى كبار السن

هشاشة العظام ترفع بشكل كبير من احتمالات إصابة الشخص بكسور خطيرة، ووفق تقرير جديد نشر مؤخرًا بالموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، فإن ربع النساء الأمريكيات اللاتى تتراوح أعمارهن بين 65 عاما أو أكثر يعانين من هشاشة العظام، و6 فى المئة من الرجال فى هذه الفئة العمرية أيضا لديهم نفس المرض، وفقا لتقرير من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC".

وقال الباحثون إنه يجب إجراء المزيد من الاختبارات وعلاج فقدان كثافة العظام التى غالبا ما تصيب الإنسان مع التقدم فى السن.

وقال الدكتور سعد تشودرى، وهو طبيب جراح العمود الفقرى فى مستشفى مونت سيناى فى مدينة نيويورك، إن مشكلة الإصابة بهشاشة العظام لا تقتصر على الفرد البالغ من العمر 80 عامًا، ولكن تبدأ لتصبح مشكلة لكثير ممن هم فى سن 50 عامًا و 60 عامًا.

وأفاد الباحثون أن أكثر من 16 فى المئة من جميع كبار السن و نحو 25 فى المئة من النساء وحوالى 6٪ من الرجال لديهم هشاشة العظام كاملة.

وصدر التقرير فى 13 أغسطس من قبل المركز الوطنى للإحصاءات الصحية بمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".