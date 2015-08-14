الموسم الثاني .. العب Fantasy الدوري الإنجليزي مع في الجول

موسم جديد بدأ وجولة ثانية تستعد للانطلاق من الدوري الأعرق والأقوى. الدوري الإنجليزي الممتاز. ولكن هل جربت أن تتابعه بشكل مختلف؟ لو كنت من عشاق لعبة الفانتازي شاركنا في دوري FilGoal.com.

يقدم FilGoal.com بطولته الخاصة للفانتازي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

فإذا كنت تلعب فانتازي مع أصدقاءك يمكنك الآن أن تنضم لدوري FilGoal.com ومنافسه رواد وكتاب الموقع.

و إذا كنت لا تلعب فعليك أن تسارع بإعداد فريقك، وانتظر نصائح FilGoal.com قبل كل جولة.

و سينشر الموقع تقرير دوري بأسماء المتصدرين للدوري ونقاطهم بعد نهاية كل جولة من الدوري.

إذ كنت شاركت في الموسم الأول من دوري FilGoal.com فستجد نفسك مشاركا بشكل طبيعي دون أي خطوات جديدة في الموسم الثاني.

وإذ لم تكن فأتبع الخطوات التالية..

كود دوري FilGoal.com

خطوات الانضمام إلى دوري FilGoal.com في الـFantasy:

1) أدخل علي الموقع الرسمي للعبة من هنا

2) عليك التسجيل علي الموقع أولا، سواء كنت مشارك قديم أو جديد

* في حالة كنت مشارك قديم أدخل تفاصيل حسابك في الخانة رقم 1 و 2 كما موضح في الصورة

* في حالة كنت مشارك جديد قم بعمل حساب جديد بالضغط علي أنشاء حساب جديد - الرقم 3 - كما موضح في الصورة.

3) بعد إتمام الدخول إلى اللعبة قم بتكوين فريقك الخاص.

4) أذهب إلى خانه الدوريات ثم اختار Join a League ثم Private League ثم ضع كود دوري FilGoal.com في الخانة المخصصة لذلك كما يظهر في الصورة.