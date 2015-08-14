ضبط مسئول إداري بتعليم سوهاج لتزويره محررات رسمية

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح إخطارًا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من كلاً من :- ممدوح سامي سعيد سن 33 رئيس قسم شئون الطلبة بمديرية التربية والتعليم – ويقيم شارع سعد بن عباده دائرة قسم أول سوهاج،ومحمد يوسف عبد الرحمن سن 59 مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بإدارة سوهاج التعليمية – ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج بقيام “م .ع. أ.” سن 49 رئيس قسم بإدارة شئون الطلبة والإمتحانات بإدارة سوهاج التعليمية – ويقيم غرب الكوبري – دائرة قسم أول سوهاج بتقاضيه مبالغ مالية من بعض الطلبة الوافدين لتحرير خطابات لهم لإلحاقهم بمدارس تابعة لإدارة المراغة التعليمية دون إتباع الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مما أضر بمصالح جهة عمله ،وكذا تزوير مستخرجات رسمية تفيد بنجاح طلاب بمراحل التعليم المختلفة علي خلاف الحقيقة وبيع تلك المستخرجات للراغبين في ذلك من المواطنين لتمكينهم من الحصول علي تراخيص قيادة من وحدات المرور المختلفة والتقدم للعمل ببعض المعاهد الأزهرية بدون وجه حق مقابل مبالغ مالية تقاضاها، وكذا الإستيلاء علي المال العام عن طريق التزوير بدفاتر مديرية التربية والتعليم بأن قام بالتلاعب في بيانات أساسي مرتبة بالزيادة وتمكن عن طريق ذلك من الحصول علي مبالغ مالية من جهة عمله بدون وجه حق وقيامه بالحصول علي مبالغ مالية أخرى عن طريق قيامه بوضع اسمه بالكشوف الخاصة بصرف مكافآت لجان النظام والمراقبة لكافة المراحل التعليمية بالمديرية بدون وجه حق عن الأعوام الدراسية [ 2013 – 2014 – 2015 ] بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التربية والتعليم بسوهاج [ جاري تحديدهم ] .

> بإجراء التحريات السرية بمعرفة ضباط القسم أكدت صحة البلاغ وأمكن الحصول علي المستندات المؤيدة للتحريات،عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، كلفـت إدارة البحث الجنائي بضبط باقـي المتهمــين.

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 2985 إداري قسم ثان لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم المذكور أربعة أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيق.