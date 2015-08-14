العثور علي جثة موظف داخل شقته دون شبهة جنائية بسوهاج‎

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح إخطار من قسم شرطة طهطا من صبحي يوسف عوض يوسف، سن 36 مشرف نشاط بمدرسة ساحل طهطا الأبتدائية – ويقيم بناحية ساحل طهطا – بندر طهطا بإنبعاث رائحة كريهة داخل الشقة المجاورة له.

> بالإنتقال والفحص تبين أن الشقة ملك “يسري فايق القمص حنا”، سن 50 مدرس بمدرسة الصوامعة الإبتدائية، وعليه تم إستدعاء أهلية مالك الشقة وكسر الباب تبين وجود جثة المذكور مسجاه علي ظهرها وفي حالة تعفن رمي وتيبس وتبين غلق جميع النوافذ وسلامتها ولا يوجد آثار عنف بالشقة بسؤال نجل عمة المتوفي ماجد أمين فهمي سن 45 موظف بقصر ثقافة طهطا – ويقيم شارع التحريردائرة القسم أقر بأن المتوفي يعاني من فيروس كبدي، وأنه يعيش بمفرده وغير قادر علي العمل ولم يتهم أو يشتبه جنائياً في وفاته بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة مضاعفات إلتهاب كبدي فيروسي، مما أدي إلي غيبوبه كبدية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي، ذلك تم التنسيق وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني بسوهاج تحرر عن ذلك المحضر رقم 1727 إداري القسم لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.