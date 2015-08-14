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مقتل مزارع في خصومة ثأرية بسوهاج‎

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مقتل مزارع في خصومة ثأرية بسوهاج‎ مقتل مزارع في خصومة ثأرية بسوهاج‎

أرشيفية

لقي مزارع مصرعه، إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم، في خصومة ثأرية بناحية الصوامعة، بمركز أخميم بسوهاج.

تلقي اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، بمقتل أحد الأشخاص بناحية الصوامعة شرق.

بالانتقال والفحص تبين مقتل حامد قدري هاشم عبد الرحيم سن 23 مزارع -ويقيم بذات الناحية- وبسؤال أهل المجني عليه اتهموا كلاً من؛ “إسماعيل.ح.ح”، وشقيقه “علي”، وعمهما “بخيت.ح”، يقيمون بذات الناحية، بإطلاق النار على المجني عليه، آخذًا بالثأر لمقتل عم الأول والثاني وشقيق الثالث “حمادة.ح”، 51 سنة، مزارع.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.
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>تحرر عن ذلك المحضر رقم 3678 إداري المركز لسنة 2015، وجاري العرض علي النيابة العامة.

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