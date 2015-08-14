رفع العلم الأمريكي فوق سفارة أمريكا بكوبا بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية

كتب : هشام عواض

> رُفع العلم الأمريكي فوق المبني الجديد لسفارة أمريكا بـ”هافانا” اليوم، و ذلك خلال زيارة سريعة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري للعاصمة الكوبية هافانا إستغرقت يوماً واحداً لإفتتاح السفارة الأمريكية بهافانا، وذلك لإعادة العلاقات الأمريكية الكوبية بعد قطيعة إستمرت لنحو 50 عاماً.

> وقال كيري :”الشعب الكوبي في حاجة لديمقراطية حقيقية لإختيار رئيسه”، كما أعرب عن رغبته في رؤية التحول في العلاقات الكوبية الأميركية، التي أعيدت بشكل رسمي في يونيو الماضي بقيام هافانا بفتح سفارتها في واشنطن.

وذلك تعبيرًا نقلة جديدة و نوعية في العلاقات بين البلدين ، فكانت كوبا لفترة طويلة تقف ضد المصالح الرأسمالية الأمريكية.