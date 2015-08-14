نور الشريف في حوار جريء من عام 2011: انفصالي عن بوسي أبكاني

اسئلة سريعة طرحتها مجلة "سيدتي" في مقابلة خاصة مع الفنان الراحل نور الشريف عام 2011 ضمن زاوية عنوانها "رجل "سيدتي" مع نور الشريف، عن المرأة والحب والحياة، وكانت له إجابات تختصر مسيرة حياة كاملة.

رؤيتك

1 هل أنت عدو أو صديق للمرأة ولماذا؟

أعتبر نفسي صديقًا للمرأة وأؤيد حصولها على كامل حقوقها، فالمرأة هي شريك الرجل في الحياة، وتعطيل طاقتها تعطيل لنصف قوة المجتمع.

2 من هي المرأة القوية في نظرك؟

هي التي تستطيع أن توازن بين متطلباتها كأنثى وطموحها كإنسان ودورها كزوجة وأم.

3 من هي المرأة الأنثى؟

تلك التي تجيد اكتشاف مواطن الجمال في شكلها وملامحها وروحها أيضًا، وتجيد إبراز مواطن جمالها والصفات الحميدة التي تمتلكها.

4 من هي المرأة الذكية؟

من تعرف كيف تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ولا تحرق المراحل وتستطيع أن تحتفظ بالرجل الذي تحبه من دون أن تضحي بالطموح المهني والشخصي.

5 هل تؤيد وجود المرأة في قمة القرارات السياسية والقانونية؟

نعم أؤيد ذلك بشدة، خاصة بعد أن أثبتت المرأة أنها قادرة على منافسة الرجل في كل المجالات، وأنا شخصيًا لو رشحت امرأة مناسبة نفسها كرئيس للجمهورية في الانتخابات القادمة، فسوف أعطيها صوتي.

6 الإعلامية بثينة كامل أعلنت أنها سترشح نفسها..فهل ستعطيها صوتك؟

لا..فهي مذيعة موهوبة وناشطة سياسية جريئة لكنها لا تمتلك الخبرة، ولا الخلفية السياسية الكافية التي تجعلها تستحق هذا المنصب الخطير.

7 هل تحكم على المرأة من مظهرها.. وكيف؟

لا أحترم الأشخاص الذين يحكمون على الآخرين من مظهرهم، وإن كان المظهر مهمًا بالطبع لكنه ليس كل شيء، وقد يكون خادعًا، ولا يعبر عن جوهر صاحبه سواء كان رجلاً أم امرأة.

8 يقول البعض: إن المرأة أخذت أكثر من حقها. فهل توافق؟ تعارض؟

أعارض؛ لأننا لا نزال على الأقل في المجتمعات الشرقية ننظر إلى المرأة على أنها لابد أن تكون تابعة للرجل.

نساء العالم

9 أهم شخصية نسائية عالمية بنظرك؟

السفيرة الأميركية بالقاهرة؛ لأنها تلعب دورًا في توجيه الأحداث في مصر بما يخدم المصالح الأمريكية في المنطقة!.

10 أهم شخصية نسائية عربية؟

الملكة رانيا زوجة الملك عبدالله ملك الأردن.

11 أهم شخصية نسائية في بلدك؟

المستشارة تهاني الجبالي.

12 اذكر كاتبة عالمية تعرفها؟

فرنسوا ساغان وأغاثا كريستي.

13 كتاب لمؤلفة لا تنساه؟

"صباح الخير أيها الحزن" رواية فرنسوا ساغان الشهيرة.

14 أهم إعلامية عالمية؟

أوبرا وينفري وباربرا والترز.

15 أهم إعلامية عربية؟

منى الشاذلي.

16 متى تكون المرأة مصدر سعادتك؟

حين تفهمني ولا تزعجني بشكوكها وغيرتها.

17 متى تكون مصدر تعاستك؟

حينما لا تقدر رغبتي أحيانًا في الانفراد بنفسي والابتعاد عن العالم.

18 ماذا تفعل إذا رفعت امرأة صوتها عليك؟

اتركها وأمشي!

19 متى تشفق على المرأة؟

حين تسقط في نظر رجل كان يحبها ويحترمها.

20 متى تعنفها؟ وما حدود تعنيفك لها؟

حين تكذب، فأنا لا أطيق الكذب، ولا يتجاوز التعنيف حاجز اللوم والعتاب؛ لأنني لست عنيفًا بطبعي.

21 تعريفك للمرأة الأم؟

الأم هي الوطن.

22 تعريفك للمرأة الأخت؟

الأخت هي السند.

23 تعريفك للمرأة الزوجة؟

الزوجة هي السكن.

24 تعريفك للمرأة الحبيبة أو الملهمة؟

الحضن الدافئ في حياة باردة.

25 حدد مرحلة عمرية للمرأة الشابة؟

الشباب إحساس.

26 حدد مرحلة عمرية للمرأة الناضجة؟

النضوج لا يرتبط بالسن ولكن بالسلوك والتصرف.

27 هل تفضل أن يكون مديرك رجلاً أم امرأة؟

لم يكن لي في حياتي مدير، ولذلك لا أعرف كيف يمكن أن أتصرف معه؛ لأنني لم أتخيل نفسي في يوم من الأيام موظفًاً.

28 هل صحيح أن ابنك يكملك وابنتك لا؟

ليس لدي أولاد ذكور، لكني لم أشعر في يوم من الأيام بهذا الفرق، وأشعر دائمًا مع سارة ومي بالحب والأمان.

29 أجمل كلمة تحب أن تسمعها من امرأة؟

حبيبي

30 أسوأ كلمة لا تحب أن تسمعها منها؟

أين كنت؟!

نجوميتها

31 برنامج نسائي عالمي تفضله؟

مع أوبرا

32 برنامج نسائي عربي تتابعه؟

كلام نواعم

33 من هي النجمة التي حلمت بها في مراهقتك؟

إليزابيث تايلور.

34 فنانة موهوبة لم تأخذ حظها من الشهرة؟

محسنة توفيق.

35 أجمل أغنية لمغنية عالمية؟

أغنية فيلم تايتانيك لسيلين ديون.

36 أغنية تفضلها لمغنية عربية؟

أنت عمري لام كلثوم.

37 أهم فيلم سينمائي بطلته امرأة في نظرك؟

جميلة بوحريد لماجدة.

خصوصيات معها

38 هل تعرف أن لديك عادة سيئة، لا تحبها النساء فيك؟

رغبتي أحيانا في الوحدة والانعزال في غرفتي لساعات طويلة.

39 هل تحاول إصلاحها؟

لا؛ لأن الإنسان يحتاج أحيانًا كثيرة لأن ينفرد بنفسه.

40 متى وأين لا تحب أن ترى المرأة تتجمّل؟

في مناسبات الحداد.

41 هناك أمور لا تحبها فيها ولا تقولها؟

أنت ثرثارة.

42 هل تعطي دورك في انتظار لامرأة غير جميلة؟

طبعًا..الجنتلمان لابد أن يفعل ذلك.

43 هل تماديت في غزل امرأة جميلة؟

لا..

44 هل تختلق موقفًا لتكلمها؟

كان ممكنًا في الماضي.

45 ما الذي لا يعجبك في لباسها؟

لا أحب المرأة التي ترتدي ما لا يناسب جسمها بحجة مجاراة الموضة.

46 هل ينتابك فضول أن ترى المرأة من دون ماكياج؟

أنا أؤمن بمقولة برنارد شو: "المرأة من دون ماكياج أحيانا كالطاووس من دون ألوان مجرد فرخة".

47 ما الذي يضايقك في مشترياتها؟

أنا ضد المغالاة في كل شيء.

48 ما الذي يعجبك أو لا يعجبك في طريقة أكل المرأة؟

لا أحب المرأة التي تأكل بسرعة ونهم، كما لا أحب المرأة التي تأكل ببطء شديد أمام الرجل لتبدو أرستقراطية.

49 ما الذي ترفضه في تصرفاتها معك؟

أرفض حب السيطرة والرغبة في الاستحواذ.

50 هل تتضايق من أظافر المرأة الطويلة؟

نعم..

51 إلى أي حد تعجبك المرأة المنفتحة؟

إلى الحد الذي تفهم فيه معنى الانفتاح بحيث لا يتحول إلى انحلال.

52 هل تبدأ بإعطاء ملاحظاتك على لباسها وماكياجها؟

إذا أعجبني أشيد به على الفور، وإذا لم يعجبني أفضل الصمت وعدم التعليق.

53 هل يمكن أن ترتبط عاطفيًا بامرأتين في وقت واحد؟

لا..

نساء فوق العادة

54 ما رأيك بالعمل التطوعي للمرأة؟

مهم جدًا وخصوصًا في أوقات الحروب والأزمات السياسية وأشجعها عليه بكل قوة.

55 هل المرأة العربية مظلومة مع الرجل؟ وبماذا؟

نعم المرأة العربية مظلومة؛ لأن نظرة المجتمع لها لا تزال قاصرة رغم التطور الكبير الذي حققته والمكاسب التي حصلت عليها لكن مازال أمامها مشوار طويل حتى تتساوى بالرجل.

56 هل قوانين العمل تظلم المرأة؟ كيف؟

القوانين لا تظلم أحدًا لكن عند الممارسة العملية نلاحظ استبعاد المرأة من المناصب المهمة.

57 هل قوانين السفر تظلم المرأة؟ كيف؟

طبعا..حين تشترط موافقة الزوج أو غيره على السفر.

58 هل يتعامل سوق العمل مع كفاءة المرأة أم شكلها؟

الأمر يختلف من مهنة لأخرى.. فالطبيبة مثلا أو المهندسة لا يشترط أن تكون جميلة لتعمل، لكن الفنانة أو المذيعة لا تعمل بسهولة إن لم تكن جميلة حتى ولو كانت موهوبة.

59 هل تتهم المرأة باصطياد الزوج الثري؟

هناك نماذج وحالات قليلة لكنها ليست القاعدة.

60 ما هي أبرز حقوق المرأة التي لم تحصل عليها إلى الآن بنظرك؟

الأمر يختلف أيضًا من مجتمع لآخر، والحقوق قد تكون موجودة على الورق فقط لكنها لا تطبق.

61 بماذا تنصح المرأة للمطالبة بحقوقها؟

الانضمام للجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني.

62 ما هي نسبة الرجال المقتنعين بقضايا أو حقوق المرأة في اعتقادك؟

30%

ماذا تعرف عنهن؟

- من هي قطة هوليود؟

إليزابيث تايلور.

- من هي غادة السمان؟

أديبة سورية.

- من هي إيزابيل الليندي؟

ـ روائية تشيلية

أسرار

- أول حب عشته ولو بالخيال؟

بنت الجيران في حي شبرا الذي عشت فيه طفلاً.

- هل يمكن أن تكون الحبيبة زوجة أو العكس؟

ما أجمل أن تكون الزوجة هي الحبيبة وهي العشيقة أيضًا.

- أي موقف عاطفي أبكاك؟

لحظة انفصالي عن بوسي.

- كيف تنسى حبًا فاشلاً؟

الحب الحقيقي لا يمكن أن ينسى.

- هل تؤثر حالة الحب على عملك وتصرفاتك؟

طبعًا.. فالإنسان هو كتلة من المشاعر، ولا يستطيع أن يفصل حالته النفسية والعاطفية عن عمله، وأن كنت شخصيًا أنسى كل شيء حين أقف أمام الكاميرا، ولا أذكر سوى الشخصية التي أجسدها.

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