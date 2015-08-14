بالصور.. تكريم 250 ممرضًا فى اليوم العالمى للتمريض بالأقصر

احتفل مستشفى الأقصر الدولى باليوم العالمى للتمريض بتكريم 250 ممرضًا وممرضة من المتميزين على مستوى محافظة الأقصر فى مهنة التمريض، وذلك تقديرًا على أمانتهم ومهارتهم فى خدمة وعلاج المرضى.

حضر التكريم العميد أحمد نسيم، رئيس مدينة الأقصر، ونائبًا عن محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء نبيل بشرى نائبًا عن اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، والدكتورة كوثر محمود، مدير الإدارة المركزية للتمريض، ونقيب تمريض مصر، والدكتورة ناهد محمد، وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، والدكتور أحمد محمد عبد النبى مدير المستشفى الدولى.

من جانبها، أكدت الدكتورة "كوثر" أن مهنة التمريض هى مهنة سامية ولها دورها فى مجال الطب، نظرًا للدور الحيوى الذى تقوم به تجاه المرضى، وأُطلق على الممرضين لفظ (ملاك الرحمة)، مضيفة أن اليوم العالمى للتمريض هو يوم تكريم وتقدير لكل هيئة التمريض فى مصر، وأن العالم بأكملة يقف إجلالاً وتقديراً لمهنة التمريض.

وأوضحت الدكتورة كوثر أن هذا التكريم يأتى تزامنًا بالاحتفال السنوى بيوم التكريم العالمى للتمريض، لإحياء ذكرى مؤسس التمريض الحديث الممرضة الإنجليزية فلورانس نايتنجيل والتى أسست فى لندن أول مدرسة للتمريض، كما وضع المجلس الدولى للممرضات عيد ميلادها يوم 12 مايو كيوم للتمريض العالمى.

فيما قال العميد أحمد نسيم، إن مهنة التمريض هى مهنة التعامل مع صحة الإنسان وهى أحد الأركان الأساسية فى منظومة الصحة، وأضاف أن هذه المناسبة فرصة لإعلاء قيمة هذه المهنة السامية التى يحترمها ويقدرها الجميع.

كما أوضح "نسيم"، أن هناك بعض النقاط والتى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار من قبل هيئة التمريض، لافتًا إلى أن هناك بعض السلبيات الأخلاقية لمستها على أرض الواقع أثناء إشرافى على بعض الوحدات الصحية وهو قيام بعض الشباب الذين يتناولون المواد المخدرة بالذهاب إلى الوحدات الصحية ليلاً ويقومون بالتحرش ومضايقة الممرضات أو الدكتورة النبطشى فيجب تغليظ العقوبة لمرتكبى هذه الجرائم.



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